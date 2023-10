A Fema Állatmentő Egyesület ismét kilátástalannak tűnő helyzetből szabadított meg egy kisállatot. Turczer Edina, a Fema vezetője a feol.hu-nak így mesélt az esetről:

- Pár évvel ezelőtt pár házzal arrébb történt hasonló eset, így ismerős volt a környék. Egy hölgy hívott minket kétségbeesetten, hogy a seregélyesi szőlőhegyen cicasírást hall egy kútban - meséli az állatmentő szervezet vezetője. Hiába rendelkeznek széleskörű kapcsolatokkal, nehezen találtak megfelelő szakembert, aki a 25 méter mély kútba hajlandó volt leereszkedni az életéért küzdő kismacskáért. De mégiscsak jött egy alpinista, Tóth Andor, akinek költségeire - mire feljött a mélyből az állattal a mentést követően - az elkötelezett állatbarátok már össze is gyűjtötték az összeget. - Nagyon szuper rajongótáborunk van, hálásak vagyunk azért, hogy ismét mellénk álltak! És köszönjük a szakember munkáját is, akinek nem gyerekjáték lejutni egy kút mélyére - tette hozzá Edina, ahogy azt is: a kismacska meglehetősen viharverten, de épségben került felszínre. - A cicus jól van, megmenekült és ez a lényeg!

Fotó: FEMA Állatmentők