Környezetvédelmi munkássága révén a Gaja Környezetvédő Egyesület nagyon fontosnak tartja, hogy beálljon minden olyan kezdeményezés mögé, amelyek a környezet gondozását, megóvását szolgálják. Ebben nyújtott segítséget az egyesületnek az ARCONIC Alapítvány támogatása, mely 25 ezer dollárt biztosít arra, hogy segítse a közösségi kertek kialakítását és működtetését. Bőhm Erika, a Gaja Környezetvédő Egyesület elnöke elmondta a Kríziskezelő Központtal már 20 éve jó viszonyt ápolnak és éppen ezért nagyon örül, hogy a támogatás által a szakmai segítségen túl kétféle humuszt is fel tudtak ajánlani a központnak, amelynek közfoglalkoztatottjai a Nappali Szolgáltató Centrum udvarán hétfő délelőtt már meg is kezdték a talajjavító munkálatokat.

– Az egyesületünk egykori elnöke, a nemrég elhunyt Varga Gábor nagyon fontosnak tartotta a talajjavítást. Az egyik szerelme a talaj és komposztálás volt, ezek jelentőségét hirdette, tanította és művelte is. A Szent Kristóf Ház kertjében van egy nagy terület, amit hosszú évekig gondozott, füvet nyír, majd összerakta komposztba, ezzel megmutatva azt, hogy nagy területen is lehet komposztálni. Ezekből az általa készített komposztokból adtunk most a Kríziskezelő Központnak. Illetve a Biomate is ajándékozott két zsák gilisztahumuszt, amik szintén felhasználásra kerülnek a kertészeti munkák során – tudtuk meg az egyesület elnökétől.

Fotó: FMH-Archív / NN

Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője nagy segítségnek tartja, hogy a Gaja Egyesület szakmai tudása mellett a humuszokkal is segíti a termesztést, hiszen az a céljuk, hogy jövőre is legyen termés bőségesen. Ehhez azonban elengedhetetlen a megfelelő talajjavítás.

– Sokféle zöldség és gyümölcs megterem itt az udvaron. Többnyire sárgarépa, hagyma, paradicsom, paprika és néha eper is. Ez azért is jó, mert ezeket aztán el tudjuk vinni azokra a telephelyeinkre, ahova a leginkább szükséges – árulta el a vezető.