Kerekszenttamás neve 1231-ben tűnik fel először oklevélben a Csák nemzetség birtokai között, de 1662-ben már lakatlanként említik. Lakosai talán a törökök elől menekültek. És soha nem is tértek vissza. A Historia Domus szerint a templomot aztán Heister Siegbert generális ágyúztatta szét 1704-ben. A falu után így a templom is elpusztult, ma már csak romos maradéka mutatja, hol feküdhetett valamikor a település. S hogy mi köze mindennek a közeli Zámolyhoz? Korai oklevelek tanúsága szerint Zámoly mai közigazgatási területén a kora középkorban legalább három kisebb település létezett: Kerekszenttamás, Kér és Zámoly.

A templomrom felújítása tervben volt a korábbi tulajdonos Vérteserdő Zrt-nél, ám az végül nem valósult meg, az épület maradványának állapotával, környezetével évek óta nem foglalkozott senki. A román stílusban épült centrális, apszis nélküli rotunda - ha lehet ilyet mondani egy többszáz éves romról - elhanyagolt állapotba került. Pedig 9 méter átmérőjű, igen vastag falai, melynek köveit forró mészhabarccsal forrasztották egybe, helyenként 4-5 méter magasan is megmaradtak, sikeresen élték túl az évszázadok viharait. A templom bejárata a déli, míg szentségtartó fülkéje az északi oldalon található. Bárki szabadon megnézheti, elmerenghet az ősi kövek tövében.

A műemlék 2022 nyarán lett Zámoly Község Önkormányzatának tulajdona, decemberben megtörtént a terület átadás-átvétele is. –Régebb óta szerettük volna, hogy a kerekszenttamási templomrom visszatérjen Zámolyhoz, hiszen történelmileg hozzánk tartozik, ma is magunkénak érezzük – mondta kérdésünkre Sallai Mihály, Zámoly polgármestere, aki a rommal kapcsolatosan komoly tervekről nem tudott beszámolni, ugyanis – mint kiderült -, a rom mellé plusz területet nem kaptak, csak a templom maradványai és körülötte egy szűk rész lett a községé. Egy információs táblát már kihelyezett az önkormányzat, hogy az arra járó túrázók tudják, mit látnak. - Idővel szeretnénk egy keresztet is állítani a templomon belül. Arra azonban, hogy felújítsuk, jobban rendbe tegyük, sajnos nincs pénze az önkormányzatnak és jelen gazdasági helyzetben kilátásunk sincs arra, hogy lesz – tette hozzá a polgármester.