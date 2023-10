Már reggel nyolckor is szállt a keményfa fehér füstje a belvárosban a 2023-as Fehérvári Lecsófőző Vigasság csapatainak köszönhetően.

-Örülök annak, hogy ezen a hétvégén szép idő fogadta azokat a csapatokat, közösségeket, akik úgy döntöttek részt vesznek a rendezvényen. Muszáj emlékeztetnünk mindenkit arra, hogy Sipos József és csapata nélkül ma nem lehetnénk itt a fesztiválon, hiszen annak idején ők álmodták meg ezt az egészet. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy nagyon szép hagyománya lett a város őszi rendezvényeinek. Sok-sok ezer ember mozgat meg, illetve közösséget, családot, baráti társaságot, vagy éppen munkahelyi közösséget. Nagyon örülök, hogy most is több százan jöttek. A móri út felújítása miatt kicsit kisebb a terület és máshogy sikerült elhelyezni, de örülök annak, hogy sikerült megtartani, mondta Cser-Palkovics András polgármester, aki újságírói kérdésre elárulta, hogy bár már nem eszik lecsót, de korábban a tojásos változatát kedvelte, különösen puha fehér kenyérrel tunkolva. A főzőhelyszínen sétáló város vezetője hozzátette: „-Ez a rendezvény a találkozások, a beszélgetések és a sok mosoly színtere. Sokan mondták már, hogy itt találkoznak igazán barátok, társaságok, mert itt van egyszerre több órájuk is egymásra.”

A tűz nem csak a bográcsok alatt ropogott, hanem a reggeli készítéséhez hozott legkülönbözőbb tűzrakó alkalmatosságokban is. A belőlük áradó hő és az egyre erősebb nap sugarai miatt egyre többen nyúltak a legkülönbözőbb védőitalhoz.

A Spongya Team minden igényt kielégítve két különböző frissítővel készült a nagy napra. A hideg lecsó feliratú műanyag hordókban hűvös sör, a kézzel pumpálható hagyományos háti permetezőben pedig fehérborból, szódából és málnaszörpből kevert macifröccs oltotta a szomjat.

-Csülökpörkölt, babos–toros káposzta készül nálunk füstölt oldalassal és persze lecsó, ami most egy autentikus recept alapján készül, szalonna kolbász és só, esetleg tojás, ha nagyon akarja a csapat. Én már 12 éve csinálom ezt, és a terv szerint most elvisszük a zsűri asztalára is a lecsót. A korábbi években volt, hogy nem sikerült, például történt olyan is,hogy leesett félúton a tányér, de olyan is, hogy annyira csípős lett, hogy eleve oda se vittük mondta Kis Csaba, a Spongya Team vezetője, aki elárulta, hogy az a terve, kettévágott halloween tökben fogják tálalni és úgy viszik az ítészek elé.