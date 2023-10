Ahogy arról az ÖKK is előzetesen tájékoztatott Baczoni Tamás őrnagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Egyenruha és Felszerelés Gyűjtemény gyűjteményvezető muzeológusa tartott tárlatvezetést az érdeklődőknek, mely során teremről teremre a kiállított fegyverek, hadiviseletek, emléktárgyak és katonai zászlók kerültek a központba.

A tárlatvezetés során a látogatókat elsőként a legszebb kardfélékből kiállított szobákba irányította, majd onnan az 1848/49-es válogatásokhoz. Mint mondta a muzeológus, nem sok viseleti darab maradt fenn akkoriból, hiszen a textíliák igencsak rosszul viselik az idő múlását, de azért még így is voltak olyan darabok, amik végül megérték, hogyha csak a vitrinen keresztül is, de gyönyörködjünk bennük. Ilyen volt Kiss Ernő altábornagy viselete, akinek atilláját – gombokkal és zsinórokkal díszített egyenruha – szándékosan úgy készítették el, hogy már messziről is tudja mindenki: ezt bizony egy vezető viseli. De szintén erre a korra jellemző viselet volt még a tipikus vörös sipka és a szűkített nadrág, illetve a dolmány is, melyet aztán a fent említett atilla váltott fel.

– Azt fontos tudni, hogy sem a dolmány, sem pedig az atilla nem volt olcsó viselet, sőt igen drágának számított. Így a legtöbb tisztnek általában csak 1-2 darab volt, de az arisztokraták szekrényében akár több is lapult – fejtette ki a muzeológus.

Habár mente nem volt kiállítva, de Baczoni Tamás arra is kitért, hogy a hidegebb időkben már azt is magukra öltötték a katonák és a tisztek. Ilyenkor egy kevésbé díszes atillát viseltek, majd arra vették fel a szőrös, meleg ruhadarabot, a mentét.



A program további részében a résztvevők láthattak még különböző ezüst eszközöket, katonai zászlókat, testőregyenruhákat és kitüntetéseket.