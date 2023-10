Ahogy megírtuk, a polgárőrség és a rendőrség is fokozott jelenléttel vigyáz ilyenkor a temetők nyugalmára. A katasztrófavédelem tanácsokkal szolgált, hogyan előzhetők meg a temetőkben keletkezett tűzesetek, erről bővebben itt olvashatnak.

Jelen cikkünkben most azt vesszük sorra, milyen intézkedéseket tett idén is a városgondnokság, hogy ezzel is segítsék a városlakókat a meghitt megemlékezésben, temetőlátogatásban.

A sírhelyek rendbe tételéhez kőzúzalékot biztosított a városgondnokság mind a kilenc önkormányzati temetőkertben. Október 28-án szombaton, október 29-én vasárnap, október 30-án hétfőn és október 31-én kedden egész nap, a temető nyitvatartási ideje alatt a temetőlátogatók, főként a mozgásukban korlátozott látogatók behajthatnak gépjárműveikkel. A szokásosnál jóval erősebb gyalogos forgalom miatt november 1-jén, szerdán 07:00 tól 11:00-ig kizárólag a mozgásukban korlátozottak hajthatnak be autóval a temetőbe, utána nem mehet be senki gépjárművel! A Béla úti köztemető területén az ingyenesen használható, elektromos kisbusz 2023. október 28-án, október 29-én, október 30-án és október 31-én az erre a napokra kifüggesztett menetrend szerint gyakrabban közlekedik. November 1-jén a kisbusz 9:00 órától 18.00 óráig folyamatosan üzemel, igazodva a KNYKK 26-os és 31-es autóbusz járataihoz, segítve ezzel a temetőkert látogatóit a sírhelyek felkeresésében. A városgondnokság arra kéri a temetőkbe látogatókat, hogy aki megteheti, gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközzel érkezzen. A méltó és kegyeletteljes megemlékezés és a látogatók nyugalma, biztonsága érdekében - az esetleges üzemzavarok elhárításán kívül - a temetőkertekben november 2-ig tilos a vállalkozásszerű munkavégzés! A Béla úti köztemetőben felállított kopjafánál, a másutt nyugvó szeretteikről megemlékezők gyertyát gyújthatnak és elhelyezhetik a kegyelet virágait.

Az önkormányzat tulajdonában álló, és a városgondnokság kezelésében lévő temetőkertek nyitvatartása: - október 29-én vasárnap 7:00 és 19:00 óra között,

- október 30-án hétfőn 7:00 és 19:00 óra között,

- október 31-én kedden 7:00 és 19:00 óra között,

- november 1-jén szerdán 7:00 és 20:00 óra között

- november 2-án csütörtökön 7:00 és 19:00 óra között

- november 3-tól – február 28-ig 7:00 és 17:00 között (Az érintett temetők: Béla úti-, Csutora-, Hosszú-, Szedreskerti-, Fecskeparti-, Sóstói rk.-, Börgöndpusztai-, Kisfaludi temetők)

A város honlapján megtalálható információ szerint a város ökumenikus megemlékezése Vigasztaló Szó a gyászban és emlékezésben címmel november 1-jén 16 órától kezdődik a Béla úti köztemető díszített ravatalozó udvarában.