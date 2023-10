– A szabadidősport, az egészséges, sportos életmód népszerűsítése mellett az Arany János utcai szabadidőpark közvilágítás-fejlesztését választottuk célként a részvételi és támogatási díjakból – tudtuk meg Soós Tamás testnevelő tanártól, fő szervezőtől. – Örömmel jelenthetem, hogy kitűzött célunk megvalósulhat, és a közeljövőben a szabadidőparkban kihelyezhető lesz a környezetbarát, napelemes közvilágítás a sportbarátok legnagyobb örömére.

Megtudtuk, hogy a négy évszakos futóeseményekhez kapcsolódóan a mostani jótékonysági futás alkalmával a távokat teljesítők az ajándékcsomagban átvehették a fából készült éremtartót is az eddigi futó érmeikhez.

Kellemes futóidő fogadta a rendezvényre kilátogatókat. A helyszíni nevezések lebonyolítása után a Hegedűs Anikó vezetésével megtartott bemelegítést követően már el is startolt a legkisebbek futama. Majd szép sorban következtek a többi kategória résztvevői. A szervezők a korábbi közösségi futások alkalmával már megtapasztalhatták, hogy milyen csapatszellem működik a kicsikben és a nagyokban egyaránt. A nézők és a futók most is segítették és biztatták egymást a sikeres szereplésért.

A futótávok teljesítőit a célban limonádéval várták, majd kiosztották az ajándékcsomagokat minden nevezőnek és támogatónak. A fáradt izmokat a kitartóbbak jógafoglalkozáson mozgathatták át Buza Marianna jógaoktató irányításával. Majd már az estébe hajolva sor kerülhetett a nyáron elmaradt tűzugrásra, melyet a gyerekek már oly nagyon vártak.

– Reméljük, mindenki jól érezte magát, és megtalálta a számára kellemes pillanatokat a programon – tette hozzá Soós Tamás. – Hamarosan folytatódik a közösségi futás, hiszen a sportot kedvelőknek lesz lehetőségük még a hiányzó futóérmek begyűjtésére egy újabb futónapon.