A szabályszerűségek állandóságának élő példája egy nagyjából száz évvel ezelőtt íródott illemszabály. A kézikönyv megannyi élethelyzetre kitér, s következetesen utat mutat például a kommunikációs helyzetekben is. Az írásbeli érintkezés kapcsán így fogalmaz a kötet: „Gondolataink írott kifejezéseit jobban meg kell válogatnunk, mint a mondottakat. A stílus: az ember.” – utóbbi gondolat talán már a közhelyesség határát súrolja, előbbi azonban kifejezetten a megfontolandó jótanácsok sorát gyarapítja, még akkor is, ha a kiadvány születésekor az írásbeli kommunikáció a postai levélváltásban teljesedett ki. Hol volt még akkoriban a közösségi média? Még csak nem is sejtették, hogy az írásbeli kommunikáció, a véleményközlés határtalanná, olykor névtelenné és arctalanná válhat.