Milyen kicsi a világ?! Egyszer az egri vár alatt sétálva egy győri, általános iskolai osztálytársamat pillantottam meg, Gyula belvárosában egy fehérvári ismerőssel futottam össze, a minap pedig egy horvát tengerparti város egyik legnagyobb látványosságában járva magyar szó ütötte meg a fülem. Ez önmagában még nem is lenne olyan nagy szám, hisz sok magyar jár Horvátországba. De miután felderítettük az amfiteátrum minden zegét-zugát, a városban járva az egyik fiatalember a már látott kis csapatból felénk közeledett, majd a kutyáim fejét megsimogatva, mosolyogva megjegyezte, „Csak nem magyar kiskutyák a messzi tengerparton?” Pár szó után kiderült, hogy bár nem vagyunk ismerősök, de ők is Fejér megyéből jöttek, Polgárdiból. Vicces, hogy a világ időnként tényleg mennyire kicsi is tud lenni.