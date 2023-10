Akár a jó borok a vasabroncsok szorításától nyögő hordódongák védelmében, akár a kiváló sajtok, a hűvös pincék ritkán nyitott ajtajainak nyikorgó zsanérjai mögött, úgy lesz egyre letisztultabb még inkább nemesebb az évek múlásával az ember évfordulókkal teli élete is. Számtalan dolog történik velünk, emberekkel, így hol sárga rózsa, hol vörös pipacs, hol hófehér frézia az emlékezés virága. Az évfordulókon éppúgy libabőrös lehet bárki akkor is, ha valami kellemes dologra, szép pillanatra emlékezünk, és abban az esetben is, ha egy nemzeti ünnepen fájón felrezeg a fák alatt a katonazenekar valamennyi rézfúvós hangszere. Ha egy családi ünnep van, akkor sosem baj, ha kicsit csálé lett a torta, ahogy az sem, ha hamis a születésnapot köszöntő dal, mert benne van az együtt töltött idő minden öröme.