Éppen siettem volna, de akadály volt a láthatáron. Nem is kicsi, egy hatalmas terepjáró, az "idegesítő" márkák egyikéből, abból is persze a legújabb fajta. Hatalmas küzdelem folyt, hogy a három helynyi részre, ahova egy profibb helikopter-pilóta is lerakná a gépét, beküzdje magát a sofőr. Nem ment, pedig ismerjük az ilyen járművek felszereltségét, tulajdonképpen be is parkolnak maguktól. A másodpercek pörögtek, az utolsó idegszálam is elszakadt, amikor dudaszóval kellett megfékeznem, hogy az autómnak tolasson. Aztán sikerült a manőver, persze nem oda, nem is elsőre, és nem is jól. Már csak a kérdés maradt bennem, hogy a nagy autókkal vajon mindig kompenzálnak valamit? Jelen esetben a vezetési tudás teljes hiányát, de van, hogy egészen mást...