Az állam elnöke a mai napot is Fejérben tölti. Nekünk, akik itt élünk, ez a világ közepe. Pár napra e történelmi megyébe költözött a Sándor-palota, és reményeink szerint fontos, súlyos döntések is születnek. Miközben háborúktól zavaros a Föld, arra gondolok, miként hordta szét múltunk köveit a tatár, a török, a labanc, a szovjet. Megyénk történelme már csak nyomokban található kőként, emberi alkotásként. Pedig a béke népe voltunk mindig is, ahogy vagyunk ma is. Ismerve sziklakemény békepártiságát, jó látni az államelnököt mosolyogni a hokisisak alól, s jó tudni, hogy az élet az úr. Azt hiszem, nem bízhatunk másban, csak magunkban, ahogy azt tettük minimum ezer éve. Az aggódástól terhes lelkünknek igenis szüksége van az erőre. S az erő legszebb jele a mosoly!