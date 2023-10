Úgy tűnik a nyár még egy utolsó tánccal búcsúzik tőlünk. talán a Nap is azt gondolja: "Hoppá, még nem vagyok kész!" és az utolsó pillanatban visszakacsint nekünk, mintha a nyár eleji lemaradását szeretné most pótolni. A reggelek azonban már nem vesznek részt ebben a buliban. Hidegek és párásak, mintha a természetnek lenne egy humoros oldala. Ha el is felejtettük volna, hogy milyen a hűvös, az esti szellő gyorsan emlékeztet rá!

A fák is már a nagy őszi divatshowjukra készülnek, egyik pirosba, másik aranyba öltözik. Miközben mi is készülünk a következő évszakra, azért ne aggódjunk! Az ősz is csak egy új kaland, tele vicces pillanatokkal és új emlékek lehetőségével. Húzzuk hát elő a pulcsikat, és készüljünk fel a hidegre – de ne felejtsünk el nevetni közben!