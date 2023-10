Éppen egy eseményről készítettem a helyszíni tudósítást, azaz körbe jártam, igyekeztem minél több információt szerezni, majd pedig meghallgatam a megnyitót, a köszöntő- és egyéb beszédeket. Általában így zajlik a legtöbb helyszíni tudósítás azon része, amikor a ’terepen’ vagyok. Így történt ez hétvégén is, amikor a beszédek hallgatása közben feltűnik a jobb vállam felett egy apró kezecske, benne egy még apróbb csiga. Majd felnézve megláttam az apró kéz gazdáját, egy pár éves tejfölszőke hajú kislány pillogott rám. Csak mutatóba hozta nekem a csigát, majd ment is tovább. Csupán csak néhány másodpercig tartott a váratlan találka, de megmosolyogtatott és egyben el is gondolkoztatott. Ez hiányzik a felnőtt létből, ez a közvetlenség, kedvesség, bátorság és nyitottság az idegenek felé.