Ilyenkor a temetők, virágárusok közelében már napokkal ezelőtt megnövekedett forgalommal kell számolni, hiszen mindenki igyekszik eljuttatni a virágokat, koszorúkat és mécseseket szeretteik sírjára. Kedden kora délután, de már délelőtt is érzékelhető volt, hogy a csúcsforgalmon kívüli időszakban is jóval több járművel találkozhatunk Fehérvár útjain, amit videónk is alátámaszt. Várhatóan a következő napokban, de főleg holnap (azaz november 1-jén) is hasonlóan megnövekedett forgalommal kell számolni, így vigyázzunk nagyon egymásra az utakon, hiszen mindenkit hazavárnak!