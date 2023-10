A II. Fehérvári Határtalan Fesztivált október 23-29. között a székesfehérvári önkormányzat és a VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület támogatásával az Előadóművészekért Alapítvány szervezi. Ahogy azt Szili Csaba, a fesztivál kommunikációs vezetője a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón kiemelte, a hét fő eseménye, a szombati Székely Mulatság nem keverendő össze a minden év tavaszán tartott Székely Bállal.

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön plakátkiállítással indul a heti rendezvények sora. Kedden Hidán Csaba, erdélyi származású magyar történész, egyetemi oktató lesz a Hétvezér Est vendége. Szerdán a Hazajáró című turisztikai magazinműsor készítői érkeznek városunkba, míg csütörtökön a sporté lesz a főszerep: a labdarúgás és a jégkorong szerelmeseit várják a Városházára. Pénteken székely humor estet tartanak. A hét kiemelt eseménye – erről Juhász László, a VÁLASZ elnöke, a rendezvény védnöke beszélt - a Székely Mulatság lesz, amelyet október 28-án szombaton tartanak a Malom utcai Táncházban. Maga a mulatság csak este 7 órakor kezdődik, de a szervezők egésznapos programokkal készülnek. A délelőtt folyamán főként a családokat és a gyerekeket várják táncházzal, népi játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal és itt lesz Csernik Szende, székely mesemondó is, aki természetesen mesélni is fog. A nap másik vendége a kerámiáiról is ismert, csíkszeredai születésű Ambrus Attila lesz. Délután a néptánc és a népzene lesz a középpontban, 18 órakor pedig Kis Kata lép fel. A székely-csángó mulatság a Kákics zenekarral 19 órakor kezdődik. A mulatságra a belépőjegyek mellett támogatói jegyeket is árulnak.

A hét zárásaként, a székely autonómia napján – ez 2015 óta mindig október utolsó vasárnapja – fáklyás őrtűzzel állnak ki a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése mellett, miközben Mészáros János Elek hazafias dalokat ad elő.