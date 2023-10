Ahogy arról korábban beszámoltunk, Horányi Ottilia kutyái új otthonra vártak, 2022. áprilisi halála óta kedvencei ugyanis gazdátlanul maradtak. Bozont 2014 januárjában, Bodri 2015 januárjában született: a két fekete, kan, puli jellegű keverék kutya a Heroszba került, s folyamatosan új gazdát kerestek nekik. Nem titkolt vágy volt, hogy a két eb együtt tölthesse további életét is, így együtt akarták őket örökbe adni.

Sajnos az élet közbeszólt - tudtuk meg- Bodri eltávozott (hirtelen szívmegállás okozhatta halálát), immár imádott gazdájával néz le "testvérére", Bozontra, aki viszont végre gazdára lelt. Erről egy nagyon kedves videót osztott meg az állatotthon, melyet Bozont új családjától kaptak. A videó tanúsága szerint Bozont igazán energikus, boldog kutyus, nyitóképünkkel összehasonlítva pedig fogyott és fodrásznál is járt.

"Bozont 1,5 éve került be hozzánk, miután gazdija, Horányi Ottilia zenetanár, karnagy elhunyt. Bozontot megviselte, árnyéka volt önmagának, majd idővel elfogadta új helyét. Sokáig kellett várnia, de 2 hete szerető családra talált! A videókon is látszik, hogy Bozont máris felszabadult, újra boldog és labdázik! Szereti a gyerekeket, akik okosan sétáltatják, együtt játszanak. Bozont az autóban is úgy ül, mint a család harmadik gyermeke, mintha mindig is velük élt volna. Bozont lassan 10 éves lesz, de kívánjuk, hogy még nagyon sok boldog együtt-töltött éveik legyen!" - írták a posztban.