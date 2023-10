Kiskatonák bevonulásával kezdődött a pályaválasztási projektnap a Vasváriban. A fapuskákkal menetelő szakasz végigment a zászlót lobogtatva az iskola minden egyes tanárából és tanulójából álló tömeg sorfala előtt, és kivont karddal tisztelegtek az előjárók tribünjéhez érve.

-Az egész iskolát érinti ez a rendezvény, ugyanis ez egy pályaválasztási projektnap a honvédség irányába. Nem lehet elég korán kezdeni a pozitív nemzeti propagandát és ez az alkalom kiváló erre a célra, mondta az iskola igazgatója, Laczkó Gábor.

A gyerekek minden vágya teljesült, ugyanis érkezett kész huszár lóháton, így aki akart, nyeregbe is pattanhatott a délelőtt folyamán, de volt civil kurázsi, megmutatva a reformkori díszmagyar viseletet és persze megtartották a katonáéknál elmaradhatatlan lövészetet. Utóbbinak köszönhetően a gyerekek megismerkedhettek ezen sport különböző formáival, és bár a légpuska verseny elmaradt, lehetett lőni lézerpuskával, pisztollyal és airsoft fegyverekkel is.

-A Honvédelmi Sportszövetség volt a fő szponzora ennek a lehetőségnek, hiszen egy pályázat teszi lehetővé mindezt. Már két etapja is volt a programnak. Az egyik egy kirándulás Egerbe, és azért pont oda, mert Kossuth Lajos maga mondta, hogy Egerben nem hirdetni kell hazafiságot, ott csak tanulni lehet. A jutalomkirándulásra az 5. és a 6. osztályosok mentek, akik már tanulják az Egri csillagokat, ilyen módon is találkozva az irodalmi élménnyel, de volt már kifejezetten az alsósoknak is egy vidám honvédelmi nap, emlékezett vissza az intézmény igazgatója.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A tornateremben kezdődő eseményen nem csak Laczkó Gábor beszélt, ugyanis szólt pár szót a megjelentekhez a Székesfehérvári Tankerületi Központ vezetője is.

-Amikor ide érkeztem, megláttam egy útmutató táblát, melyen négy nagyon fontos szó szerepel, a Kedvesség, a Megértés, a Szeretet és a Szorgalom, és ezek közül talán a legfontosabb a szeretet. Pusztító háborúk dúlnak a szomszédunkban és a Közel-Keleten, de Magyarország a béke pártján áll, ugyanakkor, hogy ezt megőrizzük, ahhoz komoly készültség kell. Ehhez kellenek azok, akik a védik a hazát, a hont. A legrosszabb a gyűlölet és arra csak egy ellenszer létezik, és az a szeretet. Ezt szeretném tőletek kérni, legyen ez a házi feladatotok, hogy szeressétek a családot, a társaitokat, hogy a szeretet határozza meg az életeteket. Ha kicsiben működik, akkor jöhet egy jóval nagyobb vállalás, a hazaszeretet, mondta Török Szabolcs tankerületi igazgató.

A rendezvényt a Honvédelmi Sportszövetség elnöke nyitotta meg. Simicskó István köszöntő beszédében a szülőföld jelentéséről, fontosságáról is beszélt.

-A szülőföld itt elsősorban Székesfehérvár és környéke, tágabb értelemben a Kárpát-medence magyarlakta települései. Nekünk ezt a szülőföldet kell megóvni és átadni az utánunk érkezőknek azokat az értékeket, melyeket megkaptunk szüleinktől, nagyszüleinktől, mondta Simicskó István, aki megemlítette, hogy háromféle hazafiság létezik, a szónokló, a kesergő és az alkotó. A Honvédelmi Sportszövetség elnöke hangsúlyozta:

-Magyarország biztonsága három pilléren nyugszik. Az egyik a magyar honvédség ébersége, tudása felkészültsége, szellemisége, a másik a NATO szövetség rendszere és a harmadik a magyar állampolgárok áldozatkészsége, hazafisága.

A frakcióvezető beszélt még a gyerekeknek a területvédelemről, a tartalékos rendszerről és a kadétképzés sikereiről, és arról, hogy a katonák értünk vannak.

A délutánig tartó, több helyszínen zajló programok helyet kaptak a sportok is.

-A mai kormányprogramon belül fontos a hazafias nevelés, és ehhez kapcsolódva a küzdősportok népszerűsítése. Ezért itt vannak a Honvéd Szondi SE kiváló dzsúdósai és mellettük páston küzdenek a vívók. Utóbbi igazán sikersportág, hiszen csupán egy vagy két szám volt olyan, amiben nem szereztünk nyáron trófeákat. Ezek mellett sok más támogatónk is megjelent, így Bence Tamás honvéd tüzérnek öltözve mutatta be tüzérség eszközeit, öltözetét, igaz, kivételesen nem lőtt, de a Toborzó Iroda és a Magyar Tartalékosok Szövetségének (MATASZ) ittléte is mind-mind garancia arra, hogy a gyerekek élvezzék a programot, fogalmazott Laczkó Gábor, a Vasvári Általános Iskola igazgatója.

Mint megtudtuk, ez nem egy egyszeri alkalom, nem egy tanévre szól, hanem minden évben pályáznak, így már most készülnek az újabb tanévre és azon belül az újabb pályázatra. A tervek szerint a következő alkalommal nem Egerbe, hanem Szigetvárra lesz a kirándulás.