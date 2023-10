Feol podcast 1 órája

Hihetetlen történetekkel csapnak be gyanútlan embereket! Okuljon a FEOL Podcastjából!

Szemtelen csalások szedik jóhiszemű áldozataikat. A FEOL-hoz nemrégiben egy olyan történet jutott el, amely akár Rejtő Jenő valamelyik regényében is szerepelhetett volna, annyira abszurd. Mégis vannak, akik annyira segítenének, hogy elhiszik az ilyesmit. Vigyázat, ne tegyék, senki ne dőljön be a csalóknak! Erre figyelmeztet Vörös Ferencné rendőr alezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője, akit arra is kértünk, mondja el a véleményét arról az esetről, amelyről a közelmúltban írtunk.

Vörös Ferencné rendőr alezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

A szélhámosok levelükben egy amerikai tábornokra hivatkoznak, aki utcai lövöldözés áldozata lett Nigériában, de a pénze elfogyott, és nincs, aki fizesse a kórházi számláit. Persze azt ígéri a levélíró, hogy amint az amerikai hozzáfér a számláihoz, mindent visszafizet azoknak, akik segítették őt. A legtöbben idáig már el sem jutnak az olvasásban, de nem mindenki tesz így. Sajnos – főként az idősebb generáció tagjai közül – mindig akadnak, akik elhiszik a leírtakat, beleélik magukat a kitalált személy helyzetébe és minden pénzüket elutalják a csalóknak. Hallgassa meg, mint tanácsol egy rendőrségi szakember! A fehérvári Palotavárosban, egy négyemeletes lakóház alsó szintjén működtet irodát a rendőrség bűnmegelőzési osztálya

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

