Október 30-án hétfőn 10-12 óráig ismét Babaolvasót tartanak a bicskei Nagy Károly Városi Könyvtárban, ahová várják a babákat és a szülőket. Ebben a hónapban a babaolvasó főszereplője a gesztenye lesz. A kicsiknek rövid diafilmes mese vetítésével készülnek, de ezúttal sem maradnak el a mondókák és a játékok. Őszi olvasmányokat is ajánlanak és ismét lesz idő beszélgetésre, illetve az anyukáknak szóló "okos" könyvek böngészésére. Mivel október 30. már az őszi szünetre esik, így, ha van olyan kisgyermek, aki már bölcsődés vagy óvodás, de szeretne most visszamenni szüleivel vagy nagyszüleivel a babaolvasóra, erre is van lehetőség.