Az állami támogatásnak és adományoknak köszönhetően jelentős felújítási munkát végeztek az elmúlt időszakban a Kálozi Református Egyházközségben. Az elnyert közel 35 millió forintos összértékű forrásoknak köszönhetően a templomban a belső tér a padozattal, a karzattal, ablakokkal megújulhatott. A parókián a tető héjazatának cseréje mellett a fűtés korszerűsítése és nyílászárók cseréje is megtörtént. Megépült a temető kerítés hiányzó része is. Önerőből előtetőt építettek és a lépcsők is megújultak a templomban, ahol a fűtést is kialakították. Emellett pedig a harangokat is sikerült felújítani. A nyári táborok lebonyolítását segítve mosdót és vizesblokkot alakítottak ki az udvaron. Elkészült a gyülekezeti terem járólapozása és festése is.

A megvalósult beruházások, az elvégzett megfeszített munka, az emberileg gyakorta lehetetlennek tűnő határidők betartása, a gyülekezet összefogása, a sok-sok segítő, támogató lélek mind-mind Istent dicséri. Ahogy Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző igehirdetésében fogalmazott: „A mai ünnep egy jel a későbbiekre nézve, arra, hogy Istennek terve van velünk, éljen bennünk a remény, hogy ígérete szerint megszabadít bennünket. Bízzuk Őrá dolgainkat, gondjainkat, mert Ő nem engedi, hogy ne érkezzünk meg Őhozzá”.

A gyermekek hálaéneke az ünnepi alkalmon.

Fotó: Karácsony András

Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese és Nemes Gyula lelkipásztor is köszöntőjében hálát adott Istennek a felújításokért és mindazokért is, akik tudásukkal, bölcsességükkel, idejük, energiájuk odaszánásával szolgálták a gyülekezetet. Szabó Gábor egyházkerületi és egyházmegyei presbiteri főjegyző a Dunántúli Református Egyházkerület és a Mezőföldi református Egyházmegye elnökségeinek és gyülekezeteinek köszöntését tolmácsolta a megjelenteknek. A hálaadó istentiszteleten jelen volt Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője is, aki beszédében kiemelte, hogy agyarország Kormánya elkötelezett a lakosság testi és lelki egészségének ügyében, ezért kiemelten támogatják a sportot és az egyházak szolgálatát. Az elmúlt 13 évben több, mint 300 templom megújítását, több, mint 100 templom (47 református templom) építését támogatták a Kárpát-Medencében.

A hálaadó alakalom szeretetvendégséggel ért véget.