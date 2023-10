Sétahajózásra vitte a kikötők kivitelezésében résztvevő együttműködő partnereket Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke a Velencei-tavon. A hétfői eseményre azért került sor, hogy megköszönjék a támogatóknak a kitartó munkát – fogalmazott a feol.hu kérdésére az országgyűlési képviselő.

- A határidő közeleg, mi úgy látjuk, jól állunk, időarányosan alakul minden, ezért mutatjuk meg most, mi valósul meg a tavon nemzeti forrásból – tette hozzá Tessely Zoltán.

December 31-ig kellett volna a támogatási szerződések alapján megvalósítani a kikötők megvalósításának projektjét – tette hozzá Molnár Krisztián, emlékeztetve: a Velencei-tavi partfal uniós projektjét követően, nemzeti forrásból kerülhetett sor 506 millió forint értékben a vendégmólók, majd pedig 280 millió forint értékben a kikötők megújítására.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

- Minden helyszínen elkészült mostanra a fejlesztés: Agárd, Gárdony, Velence és a pákozdi szúnyog-szigeti kikötő tekintetében is megvannak a használatba vételi engedélyek. Sukoró az egyetlen kivétel, ahol nincs még végleges használatbavételi engedély, mert ott zajlik a sukorói ifjúsági központ fejlesztése, melynek keretében építik majd meg a kikötőhöz tartozó vizesblokkot. Ám addig is elmondható, hogy a hajózást segítő teljes beruházás elkészült ebben a kikötőben is – fogalmazott a közgyűlés elnöke.