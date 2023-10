Ahogy arról már korábban is szó volt, Gárdonyban vannak kisebb-nagyobb sétányok, amelyek nem csak a gyalogos-, de a kerékpáros forgalom számára is egyre fontosabbak. Ilyen a Jókai utcai sétány is, melynek Határ utcáig történő kiterjesztéséről már három éve is szó volt.

Most pedig, a város legutóbbi képviselő-testületi ülésén konkrét döntés is született: kiépíttetik a Jókai utcai sétány utolsó szakaszát, egészen a Határ utcáig. A tervek szerint a kivitelezi munkálatok jövő év elején meg is kezdődhetnek.