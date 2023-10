A VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület az év minden szakában nagy hangsúlyt fektet a határon túli magyarsággal kapcsolatos kérdésekre, tavaly azonban első alkalommal több napos rendezvénysorozattal készültek a székely autonómia napjához fűződően. A hagyományteremtő fesztivált ebben az évben is folytatták, ám a korábbitól eltérően ezúttal Székelyföld mellett valamennyi elszakított országrészhez kapcsolódóan szerveztek programokat. Juhász László a Feol Podcast vendégeként elmondta, idén több területen keresztül próbálják elérni és edukálni a különböző programelemek látogatóit. Ilyen például a gasztronómia, a zene és a sport is, de hogy pondosan mivel készültek a szervezők a jelenleg is zajló II. Fehérvári Határtalan Fesztiválra, arról Juhász Lászlóval, a VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület elnökével beszélgetünk.