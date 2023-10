A hűvösebb napok beköszönte azt is jelenti, hogy az erkélyeken, teraszokon lévő növényeink is nagyobb figyelmet igényelnek. Hogy bizonyos virágok hogyan vészelhetik át a téli időszakot? Milyen betegségek veszélyeztethetik a növényeket ebben az időszakban és ezeket hogyan előzhetjük meg? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad Jankovics Ilona kertészmérnök a Feol Podcast vendégeként.