Ám hite és hivatástudata már akkor is erős volt, és a nehéz körülmények ellenére is papnak, szerzetesnek készült. A Feol Podcast vendégeként amellett, hogy az egyház és a papi hivatásra való felkészülés akkori helyzetéről, folyamatáról mesél, felidézi azt is, családjával hogyan élték meg a budapesti események sorozatát.