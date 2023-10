Lassan tíz éve, hogy nem volt hasonló piac Zámolyon, pedig azelőtt évekig tartottak jó hangulatú kis vásárokat, melyek állandó résztvevője volt például a helyi pék. Akadtak, akik kifejezetten az általa, frissen sütött kolbász és langallója miatt jártak ki. Voltak jobb évek és olyan is előfordult, amikor csak az árusok jelentek meg a piacon, de vásárló nem akadt. Így aztán egy idő után „bezárt” a zámolyi piac. Most azonban a helyi művelődésszervező úgy gondolta, meg kellene próbálni újraéleszteni a régi bolhapiacot. Meghirdette hát, akinek vannak feleslegessé vált, de jó állapotú ruhái, könyvei, egyéb tárgyai vagy szívesen adná, esetleg cserélné el saját készítésű csodáit, legyen az egy horgolt terítő, vagy egy üveg lekvár, annak most itt a remek lehetőség! Szóval: vasárnap 10 és 16 óra között: közösségi bolhapiac Zámolyon! „Van itt minden, ami kék, / babos kendő, hupikék!”