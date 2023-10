Sose volt térképük, mégis mindig célba értek

1970-es hírlapunkban egy érdekes íráson akadt meg a szemem, mely a madarak vándorlásáról szólt. Jobban mondva arra kereste a választ, hogy hogyan tájékozódhatnak, méghozzá ennyire pontosan. Majd leírják, hogy egy kísérlet, melyben seregélyeket tanulmányoztak a kutatók, kiderítette, hogy a nap az ő iránytűjük és helyzetének folyamatos változása a viszonyítási alapjuk. Valamint azt is kiderült, hogy a csillagok és a csillagképek állása szerint is tudnak tájékozódni, tehát éjszaka is megtarthatják az útirányt repülési irányuknak megfelelően.

Több mint félezer új lakástulajdonos

535, ennyien vehették birtokba új lakásaikat a megyeszékhelyen 1983-ban. Az új épületek a Lenin-lakótelepen, a Sütő utcában álltak, illetve 28 Alba-Clasp rendszerű lakást az Öreghegyen adtak át. A telkekre is nagy volt az igény.