Szüretvégi kesergő

Harminc évvel ezelőtt, 1993. október 26-án a Fejér Megyei Hírlap számolt be a szüreti eredményekről. „A nagy történelmi borvidékeken, köztük a móri területeken a mennyiség és a minőség ezúttal megfelelt a várakozásnak. Egyes fajták kivételével a legtöbb hazai nemesítésű tőke jól bírta az aszályt, kiválóan hasznosította azt a csapadékot, amely, ha késve is, de még igen sokat segített a savak kiérésében…..A várható minőségről a borászok egybehangzóan azt állítják, hogy a szakszerűen egalizált mustból Fejér megye a legjobb borminőséget képes elérni. Az eddigi minták alapján is azt lehetséges rögzíteni, hogy a szakemberek nem tévednek a hazai borfogyasztók asztalára, de exportra is kiváló minőségű nedű kerül. A nagyobbik gondot azonban a legtöbb helyen – elsősorban Móron és környékén, valamint a szövetkezeti szőlészetekben –, ahol nem épültek ki korábban a feldolgozás lehetőségei, az értékesítés okozta…. A termelői költségek és a felvásárlási ár közötti különbözet összege általában minden gazdánál tetemes mínuszt mutat. Ezért a közismert szólás, hogy borban az igazság. Fejér megyében sem annyira a vidámságra, inkább a bortermelés jövőjéről való gondolkodásra késztet, állítják a hazai borpiac kereskedői.”

Betört a kolera

„Lapunk egyik múlt számában megírtuk, hogy Ettyeken Péter Antal kolerában meghalt. Péter a járványos betegséget a fővárosból vitte Ettyekre és úgy látszik a községet inficziálta is, mert mint nekünk írják, az elhunyt Péter Antal anyja Péter Mártonná tegnap kolerában megbetegedett és a halállal vívódik” – írta 1893. október 26-án a Székesfehérvár és Vidéke napilap.

Rájárt a rúd az etyekiekre

130 évvel ezelőtt Etyek községe a kolera mellett gyújtogatással is megszenvedett. „Vasárnap este 10 órakor tüzilárma riasztotta fel az ettyeki lakosságot. Péter Ferencz ottani lakos háza állott lángokban. A tűzoltó egylet és a község lakói csakhamar a tűznél voltak és megfeszített erővel dolgoztak, mi eredményre is vezetett, mert a tűzet lokalizálták. A tűzrendőri vizsgálat kiderítette, hogy a tűz gyújtogatásból keletkezett, de hogy ki lehetett a gyújtogató azt nem tudják, mert Péternek az egész községben egy ellensége sincs. A vizsgálat folyik.” – számolt be az esetről a napilap.