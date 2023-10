Sose volt térképük, mégis mindig célba értek

1970-es hírlapunkban egy érdekes íráson akadt meg a szemem, mely a madarak vándorlásáról szólt. Jobban mondva arra kereste a választ, hogy hogyan tájékozódhatnak, méghozzá ennyire pontosan. Majd leírják, hogy egy kísérlet, melyben seregélyeket tanulmányoztak a kutatók, kiderítette, hogy a Nap az ő iránytűjük és helyzetének folyamatos változása a viszonyítási alapjuk. Valamint azt is kiderült, hogy a csillagok és a csillagképek állása szerint is tudnak tájékozódni, tehát éjszaka is megtarthatják az útirányt repülési irányuknak megfelelően.



Több mint félezer új lakástulajdonos Székesfehérváron

535, ennyien vehették birtokba új lakásaikat a megyeszékhelyen 1983-ban. Mint írják 49 tanácsi bér, 83 tanácsi értékesítésű szövetkezeti, és 260 tanácsi értékesítésű OTP-lakás műszaki átadása történt meg abban az évben, melynek köszönhetően 535 boldog lakástulajdonos vehette át a kulcsot az év végéig. Az új épületek a Lenin lakótelepen, a Sütő utcában álltak, illetve 28 Alba-Clasp rendszerű lakást az Öreghegyen adtak át. De nem csak a lakásokra volt nagy igény, hanem a telekvásárlásra is, a tanácsnál ugyanis 592-en nyújtottak be telekvásárlási igényt, nagy részük pedig meg is kapta a kiutalást 83’ végéig.

Telefonközpont

Rácalmási telefonközpont-avatásról számolt be a lap 30 évvel ezelőtt. Az önkormányzat a volt csecsemőotthon egy részét ajánlotta fel a központ számára, ahol kezdetben ezer vonalat tudtak fogadni – derül ki a cikkből, amely leszögezi: a központ háromszorosára bővíthető, így a 45 százalékos telefonellátottság később tovább emelkedhet. „Már most mintegy 150 újabb igényt tartanak nyilván és a Matáv nem zárkózik el egy két-háromszáz darabos fejlesztéstől.” – írta a hírlap 1993-ban, ezen a napon.

Az 5. légi mentőjármű

Ugyanebben a lapszámban olvasható, hogy az M7-es autópálya rendőrség melletti területén átadták az Országos Mentőszolgálat dunántúli regionális mentőbázisát. A már egyébként augusztus óta szolgálatot teljesítő Mi 2-es helikoptert megközelítőleg 200 esetben vetették be, 134 alkalommal konkrét mentési céllal, de szállított beteget Székesfehérvárról Győrbe, illetve más kórházak között is. A mentőhelikopter az Országos Mentőszolgálat ötödik légi mentőjárműve, mely Fejért is beleértve három megyében teljesít szolgálatot.