Bicskei „fütisek"

Bicskének olyan úton is van kapcsolata most az országgal, hogy megtelepedett náluk a FÜTI, teljes nevén: a Fővárosi Építőipari Üzemgazdasági és Ügyviteltechnikai Iroda egy üzemrészlegével. – írta a Fejér Megyei Hírlap 1973 október 20-án. A helyi szabad női munkaerő foglalkoztatásának megoldása írható az iroda vezetőinek javára. Gépesített adatfeldolgozás —lyukkártyarendszerben —annak a kilencvennégy bicskei „fütisnek” a dolga. Kuriózumnak is mondhatnánk, hiszen havi másféle-kétezer forintos fizetést, plusz prémiumot ott, abban a bicskei „irodaüzemben” kizárólag a legjobb lyukasztóknak számfejtenek. Munkájuk minőségéről természetesen azok az ipari és mezőgazdasági nagyüzemek szólhatnak, akik maholnap kézhez kapják a Bicskén lyukasztott adatlapokat, melyeknek segítségével tovább korszerűsíthetik termelésük, gazdálkodásuk egy-egy folyamatát.

Piros: Tilos!

Ugyanebben a lapszámban olvashatjuk, hogy nagy megelégedést váltott ki a gépkocsivezetők körében a Székesfehérváron felszerelt forgalomirányító jelzőlámpa. A Lenin út, a Népköztársaságút és a Vörös Hadsereg útja kereszteződésben működő lámparendszernél különösen a Volán gépkocsivezetői figyeltek fel arra, hogy a rendkívül egyszerű szabályok betartására leggyakrabban a gyalogosok nem ügyelnek kellőképpen. A jelzéseket figyelmen kívül hagyva pirosban is keresztül-kasul járnak a kereszteződésben. A járművezetők kérésére tehát ismét felhívjuk a figyelmet arra a szabályra, hogy csak a kijelölt átkelőhelyen közlekedjünk és csakis akkor amikor a gyalogosok jelzőlámpája zöld fényt ad. S mivel a zöld jelzés időtartama rövid, igyekezzünk sebesebben a túlsó járdára, továbbá ha a lámpa már villog, ne is induljunk el.