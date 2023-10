Ötven éve is volt miért morogni

Azt írta a hírlap 1973. 10. 18-án, hogy Többen morgunk. A napokban glosszát írtam a filmrajongók nevében és érdekében: miért nem veszik fel a telefont jó filmnél a székesfehérvári Köztársaság Filmszínházban. Kicsit mérges cikket írtam, magyarán szólva: morogtam. Nos, azóta többen morgunk. Levelet írt a mozi vezetője szerkesztőségünknek: „ ... nem statisztikai adatokat akarok közölni a napi telefonálók számáról, de közel a 100-at meghaladja. El lehet képzelni, hogy a pénztári teendők mellett, ahol nagy összegekkel dolgoznak, nehéz kétpercenként telefont kezelni...” Valóban nehéz. Ezen kívül természetesen még rengeteg nehéz dolog van a világon. Nehéz például, hogy a MOKÉP Vállalat, mely kevésbé látogatott filmnél— azaz nem kasszafilmnél — vállalja az előrendelés felvételét, nem tudja megszervezni a nagyobb érdeklődésnek örvendő filmeknél a telefonügyeletet. Hogy mondja Hamlet? „Vannak égen s földön /dolgok oh, Horatió Mit emberi elme meg nem/érthet…”

Vitték a rádiót, mint a cukrot

A rendszerváltás után hétvégi „sláger” lett az autórádió lopása. Az október 18-án megjelent hírlap így számol be erről a furcsa, de jövedelmező divatról.

Fejér megye rendőri szervei az elmúlt hét végén 23 nyomozást rendeltek el lopás miatt, 21 esetben ismeretlen tettes ellen, a betöréses lopások száma 15 volt. Székesfehérváron, a Bereznai úton egy Citroen szélvédőjét törték be, melyből kilopták az 50 ezer forintot érő hi-fi tornyot. A Jancsár utcában egy Renaultból két bőrzakót és egy magnósrádiót loptak, a kár 50 ezer forint. A műjégpálya parkolójában egy Toyota mikrobusz rádiósmagnóját szerelték ki, az anyagi kár 25 ezer forint. A Kéményfelújító Vállalathoz is betörtek, ahonnan szerszámokat loptak, mintegy 30 ezer forint értékben. Baracson a halászcsárda parkolójában két autóból lopták ki a magnósrádiót, a kár 15 ezer forint. Pusztavámon egy Zsigulit törtek fel, melyből a 35 ezer forintot érő rádiósmagnót vitték el. Lovasberényben egy családi házba törtek be, ahonnan műszaki cikkeket vittek el 15 ezer forint értékben. Velencén egy hétvégi házból tévét, videót és üzenetrögzítőt loptak, az anyagi kár 96 ezer forint. Egy másik hétvégi házból műszaki cikkeket vittek el 25 ezer forint értékben. Dunaújvárosban egy alagsori pincéből elloptak egy 12 ezer forintot érő kerékpárt. A tejüzem műhelyébe is betörtek, ahonnan 100 ezer forint értékben szerszámokat és kisgépeket loptak.