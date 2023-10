Vendel-napi

A szabadbattyáni szőlősgazdák, a hagyományok szerint, október közepe táján rendezték mindig a szüreti vigasságokat. A művelődési ház ezt eleveníti fel a hétvégén a Vendel-napi mulatságokkal – harangozta be a programot a hírlap 2003-ban, ezen a napon. „A legenda szerint homoki vipera mart halálra egy juhászt, az ő emlékére állíttatott azután kápolnát a terület földbirtokosa még az 1880-as években. Szent Vendelről, a pásztorok és állattartók védőszentjéről nevezték el. A kápolna ma is áll a szőlőskertek közepén, a védőszentet ábrázoló festményt most restaurálja dr. Bajkai Braun Géza festőművész – tudtuk meg a művelődési ház igazgatónőjétől.” – írtuk.