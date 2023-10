Közel 3700 pár mondta ki a boldogító igent

50 évvel ezelőtti lapszámunkban érdekes statisztikai adatokról számoltak be. E szerint Fejérben az akkor megjelent házasságkötésekről és válásokról szóló évkönyvben 1 év alatt 3697 fiatal vagy kevésbé fiatal pár fogadott örök hűséget egymásnak. De az imént említett érdekes rész csak most jön, a menyasszonyok több mint 10 százaléka még a 18. életévét sem töltötte be, amikor az oltár elé állt. A 18 és 19 éves menyasszonyokból volt a legtöbb, ők 1331-en voltak, míg az idősebbek, az 50. életévüket betöltöttek 57-en voltak. A férfiak közül csupán csak 3 vőlegény volt 18 éven aluli, 278 pedig 18-19 éves. Hatvan fölött 45-en nősültek, közülük ketten igen fiatal arát választottak. Az évkönyv ugyanis azt is taglalja, hogy a hatvant meghaladó két férfi 29-30 éves hölgyet vett feleségül.

Aztán a statisztikából még az is kiderült, hogy egy év alatt a megyében 926 válás volt akkoriban, azaz 100 házasságkötésre 25 válás jutott.



A különbség pecás és sporthorgász között a konok kitartás

Suha Ferenc sporthorgászról írták 1980. október 10-én a hírlapban, aki kiérdemelten viselte a ’sport’ jelzőt a horgász szó előtt, hiszen, mint a cikkből is kiderült, bőven rászolgált arra, hogy ne pecásként, hanem sporthorgászkánt emlegessék.

„De hát mitől is sport a halfogás? Nos, a dolog nyitja, úgy vélem, nem a más sportágak űzőit oly nagyon is jellemzőrekord- és eredményhajhászásban keresendő. Az igazi sporthorgász ugyanis valamiféle konok kitartással keresi, várja, kutatja az ő nagy halát. Kivár tilalmakat, ha kell új vizeknél ver tanyát, holtbiztosnak kikiáltott csalikat vág sutba, hogy végül is átélhesse a horgász győzelem különös mámorát. Ilyen kitartással leste évtizedeken át az úszó mozgását a képünkön is látható Suha Ferenc sporthorgász, és ment folyótól tóig, pataktól víztározóig, mert tudta, érezte, hogy az élet más területeihez hasonlóan itt sem maradhat el a győzelem, a siker, ha az emberben, a sporthorgászban van elegendő önbizalom, kitartás, leleményesség a saját nagy hala kifogásához” – fogalmazták meg a cikkben a sporthorgászat lényegét, amit talán senki más nem tudott volna ilyen jól.