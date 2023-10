Babonás furcsaságok

Boszorkányfürdetésre vittek négy asszonyt Fülén, özvegy Rostásnét, özvegy Papp Istvánnét, özvegy Kovács Péternét, s ennek aszszonylányát. Előbb Rostásnét dobták a vízbe bárhogy is jajgatott,menten alámerült.Feszült a kötél, húzták vissza a csónakba csaknem félholtan. Azután özvegy Papp Istvánné következett. Ráncot vetettek a szoknyák a víz felszínén, s a szoknya ráncai közé szorult levegő egy pillanatra a víz felszínén tartotta. Ez elég volt arra, hogy a kötelet tartók felkiáltsanak: — Íme itt a boszorkány! Mert ugyebár az már köztudomású, hogye ..boszorkány” a víznél is könnyebb, a levegőnél is könnyebb, azért tud „boszorkányszombatokon” a levegőben szállni. Az öreg Kovács Péterné is a víz színén maradt, míg asszonylánya elmerült. Megvoltak hát a boszorkányok, — a földesúr „gazdasági tisztjebe is záratta őket”, de mivel Fehérvárról a beszállításukra intézkedés nem történt, szabadon bocsátotta őket. Johan Westmann, a ,,megrontott” zászlótartó pedig ezalatt nagy munkába fogott, írásba foglalta a vele történt „szörnyűségeket”,fél jelentését aláírták többen is, bizonyítván a benne foglaltak igazát. Így fötisstelendő. Müller Lipót úr székesfehérvári plébános ésRodt János Frigyes, akinek hivatala „a székesfehérvári császári provizorátus és harmincadhivatal kontrája volt”. Ebben az írásban a zászlótartó a fületeket mint nyilvánvaló boszorkányokat megbüntetni kérte, továbbá követelte gyógyítási költségeinek is a megfizetését - számolt be a különös eseményekről az 1963-as Fejér Megyei Hírlap októberi lapszáma.