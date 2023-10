Javában zajlik az idei Fehérvári Lecsófőző Vigasság, melyet 2004 óta minden év szeptemberében megrendeznek. Így lett volna idén is, de a múlt heti rossz idő közbeszólt, ezért most október első, napsütéses napját tarkítja a program. Ilyenkor baráti társaságok ragadnak fakanalat, hogy hagyományos vagy különleges lecsót főzzenek a bográcsokban. De ilyen különleges lecsót, mint amit most mutatunk, még nem láttunk!

Fotó: Damniczki Cukrászda/Facebook

Erre a különleges alkalomra, a lecsóünnepre a fehérvári Damniczki Cukrászda is készült: fogták a főszereplőt, a lecsót, füstölt kápia paprikával megbolondították, majd "szóratként" bacont és hagymát is kapott a fagyivá avanzsálódott főétel. A kész "installációt" paradicsomkarikák koronázzák. Önök kipróbálnák?