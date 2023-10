Levelet kaptam minap Amerikából.

„Repül az idő, el sem hiszem, hogy már 67 év múlt el. Mátrafüreden voltam nyaralni, mert senkinek sem kellett a beutaló az irodában. Ott ért a forradalom. Az üdülőben már alig volt mit enni, de nem tudtunk hazamenni. Aztán krumpliszsákok fagyos tetején ülve, amiket katonák szállítottak az éhező pestieknek a termelőktől, mégis sikerült a fővárosig eljutnom. Hihetetlen érzés volt, hogy együtt vagyunk. Aztán november 4-én hajnalban már segítséget kért Nagy Imre a rádión, mert a ’barátaink’ visszajöttek. Nem élt a remény hosszú életet. Kedvenc emlékem, amikor hadakoztunk a paprikáskrumpli maradéka felett. Januárban, 1957-ben Jugoszláviába mentünk négyen: a nagybátyám, azaz anyám öccse, a barátnőm és apám barátjának a fia. Nyugaton már le volt zárva a határ. Éjjel érkeztünk és kijött a katona az őrbódéból a gépfegyverrel, és ránk mordult: Stani! A vér megfagyott az ereinkben, mert azt hittük, orosz. A barátnőm, akit Puskásnak hívtak, és igazán imádta a focit, rögtön elkezdte sorolni a jugoszláv válogatott névsorát, mire vidáman bólogatott a fickó: Da, da! Így aztán mi is megnyugodtunk. Milyen lett volna az életem otthon? Sosem tudom már meg, hogy megérte-e eljönnöm.”

Miután elolvasom a levelet, bekapcsolom a televíziót, a hírek között az ötvenhatos ünnepségek felvételei váltják egymást. Az egyik csatornán a torontói Szent Erzsébet templomot és a Magyar Házat mutatják. Mindkettőben jártam még a rendszerváltás előtt, amiben igazából egyáltalán nem hittem, ezért úgy döntöttem, megpróbálom az élet nevű kísérletet Kanadában. Hosszú történet, nem ide kívánkozik, az a szófordulat következhetne most, hogy egyszer majd megírom – de már megírtam. Hazatérve ugyanis éppen elkezdtünk próbálkozni egy Fehérvári Hét című hetilappal, ami már nem volt annyira szorosan bekötve a kommunista pártbizottsághoz. Lehetett a tartalmakkal kísérletezni, figyelve, mit bírnak a Lendvai-féle cenzorok megyei beosztottjai. Mivel a disszidálás és úgy általában a nyugati emigrációban élő, túlnyomórészt egykori ötvenhatos magyarok témája tabunak számított, megíratták velem az élményeimet „Disszidálni akartam Kanadába” címmel. Nyolc rész lett belőle és hagyták megjelenni, utána sem lett belőle semmi bajom, legalábbis nem tudok erre vonatkozó ok-okozati összefüggésekről. (Persze attól még lehettek ilyenek.)

Újra elolvasom a sorokat, az egykori ötvenhatos lány nosztalgikus üzenetét, aki ma már segítségre szoruló régi amerikás magyar, egy idős asszony. Látom, hogy felteszi a kérdést: vajon mi lett volna vele, ha itthon marad? Gondolom, nagyjából ezerszer megtette ezt már korábban, választ nem várva senkitől, még saját magától sem. Most, hogy nézem a kanadai képsorokat, a termet, amelynek a magyar Szent Koronából mintázták meg a csillárját (igen, tényleg giccses, már harminchat éve is zavart), megjelenik a szemem előtt, ahogy ott ülök alatta és munkáért könyörgök a folyton panaszkodó torontói magyaroknál. Vajon mi lett volna, ha mégis maradok? Hol lennék most, lennék-e egyáltalán valahol? Minden más lett volna, ez kétségtelen. Nem látom 1989-ben a romániai katonai puccsot, testközelből a délszláv háborút, Afganisztánt, Csecsenföldet és a többit, nem ismertem volna meg ma már halott barátaimat, akik életemet alakították és befolyásolták, nem írtam volna egy híján negyven év alatt ki tudja, hány ezer cikket. Minden más lett volna, mert minden elágazás máshol fogad és más felé fordít, nem, vagy nem úgy létezne a két fiam, ahogy létezik, minden emlékem másról szólna, más női neveket felejtettem volna el és másokra emlékeznék máig. Minden vágyam egy másik ok miatt fordul csalódásba vagy közönybe.

Érdekes, ezek a faragatlan komcsik viszont nekem teljesen ugyanazok. Akik miatt repülőre ülve annak idején hátrahagytam mindent, nekem éppen azok a kommunisták voltak, mint akik ma gőggel, pénzzel és gátlástalan szóvirágokkal etetik az értük rajongókat, árulják az országot szakadatlan szorgalommal. Ez nekem ugyanaz a fajta, amelyik annak idején a szovjet himnuszt és az Internacionálét énekeltette velem, de most nyugatos, migránsbarát és szivárványos lett, mindent széles szájjal elfogadó, csak azt nem, ami normális, keresztény, hagyományos és magyar. Orbán Viktor miniszterelnök veszprémi ünnepi beszédében egyebek mellett arról is szólt, hogy egyetlen ötvenhatos hős vagy mártír nevét sem hallotta soha gimnazista éveiben, csak azokét, akik eltiporták a forradalmat és gyilkoltak a szovjet tankok árnyékában. Jól tudom, mire gondolt, hiszen mindketten ugyanabba a székesfehérvári gimnáziumba jártunk: az ott megtapasztalt eszement kommunista légkör komoly erőt adott nekem ahhoz, hogy később disszidáljak. Ez volt minden, amit ott kaphattam.

Mi a fene bajuk van ezeknek, hogy ennyire utálják az országot, amelyik elvileg az ő hazájuk is? Vagy igazából a saját gyökértelenségüket, azt a rakás morális szerencsétlenséget utálják, ami lett belőlük? Utálják, hogy fáj nekik, ha győz futballválogatott, ha magyarok kapják a Nobel-díjakat, ha sorozatosan kiderül, hogy amit jobboldali miniszterelnökük mond, idővel az lesz az igazodási pont akkor is, ha azt bizonyos körökben senki sem vallja be, de csak a vak nem látja? Mi kell igazán ezeknek? Még több pénz, ismét a hatalom, vagy már csak egy féldeci és egy pszichiáter? Ha a közösségi média felületeit olvasom, és a bejegyzésekből indulok ki, azt mondom, mindegy, hogy ezeknek jó vagy rossz az egzisztenciájuk, ezek buta és ócska emberek. Ám ez a vélemény nem lenne teljesen helytálló, hiszen az Orbán- és magyarfóbiának létezik művelt változata is, igaz, szembetűnő kisebbségben.

Nem tudom, miként alakul az életem, ha akkor Kanadában maradok, és most ott ülök a torontói Magyar Házban, vagy a Szent Erzsébet templomban. Ha az akkori komcsikra gondolok, és ha a mostaniakat nézem, szinte egyformák, új eszméjüktől, a liberalizmus degenerált mázától eltekintve nem változtak semmit. Talán minden egy kicsit másnak tűnne onnan nézve, de azt gyanítom, igazából minden árulásukat ugyanaz a saját nemzetükkel szemben érzett zsigeri ellenszenv és múltbecsmérlő ködevés táplálja, ezért lényegében az összes hangsúlyuk és érvük hasonlóan gyenge alapokon nyugszik. Mert szerencsére csak annyira erős ez az alap, mint amilyenre a budim épült Pákozdon, a szőlő végében. Ezért olyan könnyű felismerni őket.