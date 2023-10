Megkezdődött az Erdők hete rendezvénysorozat a Pákozdi Pagonyban. A programot 1997 óta szervezik Magyarországon október elején, s célja, felhívni a figyelmet az erdők védelmére, az erdőgazdálkodás fontosságára. Ezen a héten már javában fogadják az arborétumban és a vadasparkban az iskolás csoportokat, de hétvégén is várják a családokat, kirándulókat a szakvezetéssel, vadetetéssel, múzeumi játékkal és növényismereti sétával színesített Erdők hete programon.

Csütörtökön egy székesfehérvári általános iskola harmadik osztályos csoportját fogadta Véninger Eszter és Kovács Norbert, az arborétum munkatársa. A Pagony mesés, vadvilágot idéző múzeumában és az élő állatok között is sok érdekességet megtudhattak tőlük a gyerekek.

A Pákozdi Pagony múzeuma gyerekbarát, izgalmas és színes játékokkal

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Ezen a héten az Erdők hete mellett ünnepeljük az Állatok világnapját és az Állatvédelmi témahetet is. Ennek következtében igen komplex tematika mentén foglalkozunk most a gyerekekkel – mondta el a feol.hu-nak Véninger Eszter. A szakemberek az erdők élővilágát mutatják be a gyerekeknek, de szó van a természet- és a környezetvédelem kérdéseiről is.

- Bemutattam a gyerekeknek a magyar természetvédelem címer madarát, a nagy kócsagot, a nagy kárókatonát, annak életmódját, s néhány fontos halfajt is kiemeltem. A leglényegesebb téma pedig talán a vízi madarak etetése volt, amely igen nagy károkat okozhat. Erről kevesen tudnak, ezért fontos, hogy minél kisebb korban megismerjék a gyerekek – mondta el Kovács Norbert.

Erdők hete a Pákozdi Pagonyban: Fehérvárról érkeztek csütörtökön a gyerekek

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Interaktív foglalkozáson mutatta be a múzeumban is kiállított erdei, mezei állatok életét Eszter is:

- A szarvasbogarakkal kezdtük, elmeséltem a gyerekeknek, mitől védett egy faj, mire kell figyelnünk velük kapcsolatban. Szóba kerültek továbbá a baglyok, rókák, illetve hogy milyen természeti és gazdasági károkat okozhat az utóbbi. A vaddisznó, a nyuszi, a fácán és a borz életét is bemutattam nekik.