A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. még 2021-ben írt ki közbeszerzést a régóta tervezett fehérvári intermodális csomópont kialakítására. Az akkori becslések olyan 16 milliárd körüli bekerülési összegről szóltak. 2022 októberében, nagyjából egy évvel ezelőtt írtunk arról, hogy az európai közbeszerzési értesítőben megjelentek szerint – amiről a Magyar Építők oldal is beszámolt – megvan a közbeszerzés nyertese. A nyertes ajánlattevő a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a Swietelsky Magyarország Kft., az óriásprojekt értéke közel 33 milliárd forint. A szerződés akkor lép hatályba, ha a pénzügyi forrásról szóló megállapodást is aláírták. Mindez tehát azt jelenti, hogy a munka akkor tud elindulni, ha a beruházó, jelen esetben a 2023 januárban megszűnt NIF jogutódjaként az Építési és Beruházási Minisztérium elő tudja teremteni a forrásokat a jelentősen megnövekedett költségű beruházásra.

Erre, tehát a szerződés véglegesítésére – írtuk 2022 októberében - egy év áll rendelkezésre. A közbeszerzés szerint a kivitelezők elkészítik a végleges kiviteli terveket, majd lebonyolítják az építkezést. A hatalmas projektben felújítják a Mártírok útjának a Seregélyesi úti kereszteződés felé eső részét 659 méter hosszban, mellette önálló vonalvezetésű kerékpárút, valamint 150 méter hosszú elválasztott gyalog- és kerékpárút épül. Új autóbuszpályaudvar épül a Béke téren 11 darab indító kocsiállással, itt 2 peronfedés is létesül, mellette kialakítanak egy közösségi teret is, ezen felül 24 férőhelyes autóbusz tároló is épül.

A már meglévő vasúti felvételi épület funkcionális bővítése szintén megtörténik, kialakítják az autóbuszos kiszolgálást biztosító ügyfélszolgálati irodát, pénztárakat, irodahelyiségeket, valamint egy új vizesblokkot. Egy 230 férőhelyes P+R parkolóház is megépül a felvételi épület nyugati oldalán, a gyűjtőút mellett.

Mivel a forrás biztosításának határideje igencsak a nyakunkon van, október 2-án írásban megkerestük az Építési és Közlekedési Minisztériumot, azt tudakolva, született-e már döntés az ügyben, megkezdhető-e az építkezés, vagy érvényét veszti a szerződés és új közbeszerzést kell kiírni? Választ egyelőre nem kaptunk a kérdésünkre.

Azt is tudni szerettük volna, hogy a vasúti csomópont felett átvezető gyalogos felüljáróhoz épülő két lift mikor készül el, mikortól lesz használható.

Ha kérdéseinkre választ kapunk, természetesen beszámolunk a fejleményekről!