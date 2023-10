Ki-ki tapasztalata és vérmérséklete szerint olykor szidja vagy éppen megköszöni a kórház egyik legintenzívebb munkáját végző osztályának, a sürgősségi osztálynak a tevékenységét. Rengeteg emberrel kell itt foglalkozni és bizony, a személyzet száma is véges, igencsak idegfeszítő munkát végeznek itt az orvosok, nővérek. A Szeretem Székesfehérvár oldalon most Borbély Anita osztotta meg a Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal kapcsolatos, dicsérő bejegyzését. Mint írja: "Sok rosszat hallani az egészségügyről, ám ma jöjjön egy dicséret, ami a Fejér Megyei Szent György Kórház Sürgősségi Osztályát illeti, ahol a mai napon, kora reggel igazán színvonalas és emberséges ellátást, problémám kivizsgálását kaptam többi betegtársammal, hajléktalanokkal is együtt. "

Anita a feol kérdésére elmondta, az adottságokhoz képest nagyon jól szervezett volt az ellátás és látszott, hogy minden dolgozó összhangban dolgozik, legyen szó orvosról, nővérről, mentőkről vagy éppen a recepciósról és a a takarítónőről.

"Az anyagi, létszámbeli problémákról nem ők tehetnek, de ahogy várakozás közben figyeltem a munkájukat, amit tudnak kihoznak a lehetőségeikből. Csak kedvességet, profizmust és jól szervezettséget tapasztaltam, tényleg, szép volt látni. A héten Németországban már voltam sürgősségi osztályon, ahol minősíthetetlen hozzáállást kaptam, sokkal rosszabb körülmények között.... Ezzel nem a magyar egészségügyet szeretném magasztalni, de észre kell venni a jót is, mert van ilyen is." - tette hozzá Anita, aki szeretne minél nagyobb nyilvánosságot adni ebbéli véleményének, mert szerinte a kórház dolgozói megérdemlik a dicséretet.