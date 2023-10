Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulójának tiszteletére rendeztek ünnepséget pénteken Gárdonyban. Ezen az eseményen adták át a Művelődésügyért, a Gárdony városért elismeréseket, valamint a díszpolgári címet is.

Gárdony városért elismerésben részesült a gárdonyi kemencés finomságokért felelő Teker-család, a város fotóit rendszeresen készítő Ódor Balázs, valamint a dinnyési labdarúgó klub volt vezető edzője, Kovács András. Művelődésügyért elismerést vehetett át Szécsiné Zánkai Zsuzsanna, a Chernel István Általános Iskola pedagógusa és Simon György biológus, a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezetője, a díszpolgári címet pedig Muray Rita alpolgármester kapta meg.

- Nagyon örültem az elismerésnek – mondja a feol.hu-nak Gárdony legújabb díszpolgára, aki huszonéve dolgozik képviselőként, az utóbbi három ciklusban pedig alpolgármesterként is a városban. - A sok munka szívből jött, nem a kitüntetésért, hanem a városért dolgoztam – tette hozzá, ahogy azt is: a következő választáson már nem indul. - Így most már valóban nyugdíjba megyek, melynek a négy unokám, a családom és a barátaim fognak nagyon örülni, hiszen szükségük van rám.

Ezt követően koszorúzással egybekötött megemlékezésre kerüelt sor a Hősök parkjában.