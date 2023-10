Október 21-én egy nap erejéig minden a vadászatról szól Bicskén. A Kossuth téren 14.30 órakor lesz szarvasbőgés, solymász-, vadászkutya-, és rendőrségi kutyabemutató. A vadételek főzőversenye 10 órakor kezdődik. A Kisvadász sarokban, azaz a művelődési központban a lézeres lövészetet lehet gyakorolni, valamint gyermekprogramokkal is készülnek. A rendezvény hivatalos megnyitóünnepségét 14 órakor a Fiatalok Házában tartják. Itt kerül megnyitásra a Nimród 111 fotókiállítás is, amelyen Kovács Zoltán, a Nimród Vadászújság főszerkesztője, a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár mond beszédet. A Vadászok Udvarában, vagyis a Fiatalok Házában trófeakiállítást is rendeznek, szakmai és oktatófilmeket vetítenek, valamint bemutatják Az utolsó vadászat című filmet is.

A Kossuth téren 16 órakor kezdődik a Mayer Néptáncműhely bemutatója, 18 órakor pedig Molnár György, Lyra-díjas művész kamarakoncertjére kerül sor.

A vadásznapra a Nagy Károly Városi Könyvtár is készül: a könyvtár állományából készítettek egy kis ajánlót, melyben a vadászok, a vadászat és az erdő vadjai iránt érdeklődők és a gyerekek is találnak kedvükre való olvasmányokat, filmeket, diafilmeket. Az érdeklődőket 9-13 óra között várják a könyvtárban.