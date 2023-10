Udvarházy Ferenc István – vagy ahogyan új hazájában ismerik: Steven F. Udvar-Házy – budapesti polgári családban született, így aztán a kommunisták az ötvenes években az összes fellelhető vagyonukat államosították. Ő is egyike volt azoknak, akik első látásra, halálukig tartó vonzalommal szerettek bele a repülésbe: az a pillanat 1953-ban Budaőrsön, egy repülőnapon következett be. Nem csoda, hogy a diktatúra nehéz éveiben, még gyerekfejjel úgy érezte, csak akkor lehet szabad, ha egyszer majd a levegőbe emelkedik.

Aztán jött a számunkra gyászos történelmi fordulat, és az Udvarházy család az elveszített 1956-os forradalom és szabadságharc után átszökött a határon és egyike lett annak a több százezer magyar menekültnek, akik elhagyni kényszerültek hazájukat. Ferenc előbb Svédországba, majd az Egyesület Államokba került, New Yorkban raktári munkásként robotolt némi kevés dollárért, mígnem a története meseszerűen folytatódott. Közgazdasági egyetemet végzett és megalapította első vállalkozását, amely főleg repülési útvonalak tervezésével foglalkozott amellett, hogy légitársaságoknak is kínált tanácsadást. Közben belekóstolt az üzletbe, és az új-zélandi légitársaság egyik gépét olyan jó áron sikerült eladnia, hogy a kapott pénzből utasszállítók lízingelésébe fogott. Állítólag telexen bonyolította a tárgyalásait, nehogy kiderüljön róla, hogy még csak 21 éves.

A Discovery és a többi űrsikló megalkotásakor forradalmasította az űrhajózást, de a hibákért emberéletekkel kellett fizetni: akkor is, amikor 1986-ban felrobbant a Challenge

Fotó: Kereskedő Emőke

Attól fogva nem volt megállás. Udvarházyról idővel elterjedt, hogy látnok, aki jó előre tudja, milyen folyamatok következhetnek be a világ légiközlekedésében. Úgy tűnt, hogy a legnagyobb repülőgépgyárak, az Airbus és a Boeing vezetői sem lehettek okosabbak nála. Már hosszú ideje dollármilliárdos, az Air Lease Corporation ügyvezető igazgatója, a negyedik leggazdagabb magyar, aki soha nem felejtette el Magyarországot. Steven F. Udvar-Házy egyetlen pillanatra sem szakadt el a repüléstől – már 17 évesen a levegőbe emelkedett, aztán még sugárhajtású gépekre is megszerezte a pilótaengedélyét –, mint ahogyan lelkében soha nem távolodott el visszavonhatatlanul a hazájától sem. Az idén 80 éves, négygyermekes üzletember-pilóta 2016-ban megkapta a Magyar Érdemrend Nagykeresztjét. Orbán Viktor miniszterelnök akkor így méltatta:

„Egy olyan nemzet, amely mindössze 15 millió tagot számlál, ami 0,2 százaléka a világ népességének, gondosan számon tartja, mit is adott a világnak. Mintha ez egyfajta indoklás és magyarázat volna a nemzet létezésére. Mi magyarok, ha látunk egy léghajót, egy golyóstollat, egy presszókávé-gépet vagy egy játékbolt polcán megpillantunk egy Rubik-kockát, önkéntelenül is kihúzzuk magunkat, hogy lám, ez sem jöhetett volna létre nélkülünk, magyarok nélkül. Ugyanígy számon tartunk mindenkit, minden egyes magyart, akire büszkék lehetünk. Ők a mi példaképeink, akiknek a legendás pályafutását látva magyarok újabb és újabb generációi önbizalommal és életkedvvel eltelve nőhetnek fel. A mi amerikai hőseink sikertörténetei segítettek nekünk túlélni a kommunizmus negyven szűk esztendejét is. Inspiráltak, buzdítottak és bátorítottak minket. Arról tanúskodtak, hogy mennyi mindenre leszünk majd képesek, ha hazamennek a szovjetek, és végre egy szabad világba kerülünk, és kiteljesíthetjük a bennünk rejlő tehetséget.”

Ezzel a fényesen csillogó nehézbombázóval szabadították rá a poklot a japánokra 1945-ben

Fotó: Kereskedő Emőke

A Washington D.C. mellett felépült Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeumot, amelynek létrehozását 65 millió dollárral támogatta, évente közel tízmillió látogató keresi fel a Dulles nemzetközi repülőtér mellett. Kellett a közeli leszállópálya, mert több nagyszerű és legendás légijárműnek az utolsó útja volt az, amely oda vezetett, és attól kezdve már kiállítási tárgyként szolgál a háromszáz méter hosszú, tízemelet magas bemutatóhangárban. Ilyen például az annak idején a forgalomból nagy meglepetésre kivont francia Concorde, vagy az űrrepülőgépek prototípusa, az Enterprise. Lehetetlen a több száz légieszköz mindegyikét felsorolni. Látható közöttük az a Superfortress bombázó, amelyik ledobta az atombombát Hirosimára, vannak különleges, rendkívül ritka, vagy ma már csak egyetlen példányban létező első és második világháborús vadászgépek, űrkapszulák és leszállóegységek, és ott van a tekintélyes „repülő tégla”, a Discovery űrsikló, megcsodálható a Boeing 747-100 pilótafülkéje, és az Apollo 11 parancsnoki egysége is.