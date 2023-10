A kapcsolat 1984-ben a TSV Pyrbaum ifjúsági labdarúgócsapatának látogatásával kezdődött, majd a következő évben a Csákvár TK pyrbaumi viszont látogatásával folytatódott. Ez a két találkozás alapozta meg a későbbi partnerkapcsolatot, amelyet a hivatalos testvérvárosi dokumentum aláírásával 1988. október 29-én szentesítettek. A csákváriak és a Csákvárhoz hasonló méretű bajor település azóta is szoros barátságot ápol, ami többszintű együttműködésben is megvalósul.

Öt évvel ezelőtt, a 30. évfordulót mind a két helyen megünnepelték, most csak a németek jöttek. A 30 fős pyrbaumi küldöttség tagja volt a korábbi polgármester, Guido Belzl, akit a 30. évfordulón fogadtak Csákvár tiszteletbeli polgárává. Ő most civilként foglalt helyet az ünnepi aszalnál, ugyanis azóta visszavonult. Pyrbaum regnáló polgármestere, Michael Langner gyermeke születése okán maradt távol, így a bajor csapatot Roland Lehmeier, zweiten bürgermeister – nálunk alpolgármesternek felel meg – vezette és itt volt Albert Sandmair a testvértelepülési kapcsolatért felelős egyesület elnöke is, aki – azt mondják – úgy ismeri a környéket, mint a saját tenyerét.

A küldöttség négynapos magyarországi tartózkodása során járt a fővárosban, de részt vett a szombati Mihály napi Lovas és Pásztortalálkozón is Csákváron, illetve a Móri Bornapokon és – mivel Vértesboglár is a testvértelepülései közé tartozik – a boglári pincesoron is tettek egy hosszabb látogatást.