Kézenfekvőnek tűnt, hogy a szoborfejet értékesítő aukciósház árverési ismertetőjében név szerint megemlített régiségkereskedőhöz, a brüsszeli Christophe Varosihoz fordulunk. Az aukciósház tájékoztatójában ugyanis úgy szerepelt, hogy tőle szerezte be a szobrot az eredetiséget igazoló tanúsítvánnyal együtt az a genti gyűjtőpár, akiknek a gyűjteményéből több tárgy is szerepelt a júniusi árverésen. Varosival egy internetes üzleti portálon keresztül sikerült felvenni a kapcsolatot, azonban nem válaszolt megkeresésünkre.

Szerencsére egy jelenleg Brüsszelben élő magyar segítőnk szívesen vállalkozott Christophe Varosi L’Ornithorynque (Kacsacsőrű emlős) nevű régiségboltjának felkeresésére a Jeu de Balle téri bolhapiac közelében. Az októberi vasárnapon nemcsak a zsibvásáron volt nagy nyüzsgés, de több nézelődőt és vásárlót is vonzott az antik különlegességeket és sokféle vintage tárgyat árusító bolt. Varosi barátságosan fogadta segítőnket, aki a kölcsönös üdvözlés után elmondta neki, hogy a székesfehérvári múzeumban kiállították azt a női szoborfejet, amelyet 2014-ben ő adott el eredetigazolással együtt. A régiségkereskedő rögtön úgy reagált, hogy tud róla, majd megismételte Székesfehérvár nevét. Gyorsan, kicsit elharapva a szó végét, de nem akadt fenn az „sz” hangon, amelynek a kiejtése a legtöbb külföldinek nehézséget okoz. A beszélgetést folytatva Varosi hangsúlyozta, hogy ő csak az eredetigazolást állította ki, de nem tud semmi mást az ügyről. A továbbiakban említést tett róla, egy házaspár vitte be hozzá az üzletbe a szoborfejet 2014-ben, valószínű azért kérték a tanúsítványt, hogy értékesítsék. Varosi megvizsgálta a szobrot, majd a páros „bemondása” alapján Székesfehérvárt, valamint Magyarországot és Pannónia régióját jelölte meg a származási helyeként. A régiségkereskedő ugyan nem említette, hogy magyar származású, vagy bármi köze lenne Magyarországhoz, viszont egy nagyon lényeges információt is közölt lapunk segítőjével: az eredetigazolást kérő házaspár azt is elmondta neki, a szülőktől kapták az antik szoborfejet. A szülők 1956-os magyarokként érkeztek Belgiumba, ők hozták magukkal Magyarországról a Vénusz-fejet.

Christophe Varosi brüsszeli régiségüzlete, a L’Ornithorynque, vagyis a Kacsacsőrű emlős

Forrás: Google Maps

Az új információk alapján sikerült tisztázni, az ismert brüsszeli régiségkereskedő, Christophe Varosi az antik műtárgy értékesítésében nem játszott szerepet – bár a Rob Michiels aukciósház műismetetőjében tőle szerezték be az előző tulajdonosok –, csupán ő készítette el a szakértői tanúsítványt. A jelenlegi ismeretek alapján feltételezhetjük, hogy városunkból 1956-ban külföldre menekült fehérvári lakos vihette magával a római szoborfejet, ezért lett feltüntetve Székesfehérvár származási helyeként az eredetiségigazoláson. Ennek a személynek erős kötődése lehetett a szoborhoz (talán gyűjtő volt), mivel Belgiumban is hosszú időn keresztül megőrizte, és nem ő, hanem hozzátartozója értékesítette pár évvel ezelőtt.