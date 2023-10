Az ingyenes szűrésekre a Szent György Kórház is külön felhívta a figyelmet közösségi oldalán, valamint arra is, hogy Szemészeti Osztályukon a megye minden szegletéből várják a betegeket.

„A szemészeti akut rendelés fogadja minden hétköznap 8:30-14:30 óráig a sürgős eseteket, ha például hirtelen látásvesztés, gyulladás lép fel, netán egy baleset következtében idegentest kerül a szembe”- írják.

A szemészeti szakrendelések nem beutaló kötelesek.

Ezentúl bejegyzésében arra is kitért még a kórház, hogy Szemészeti Osztályuk a szem védőszerveinek, a szemgolyó elülső és hátsó szegmensének betegségeinek diagnosztikájával is foglalkozik és amennyiben elváltozásokat állapítanak meg a megfelelő beavatkozást, terápiát is elvégzik.