- 67-szeres véradó vagyok, a zenekarunk pedig 7 éves, nem is értem, miért nem jutott ez az ötlet korábban az eszembe. A nyáron egyik nap hirtelen bevillant, beszervezem a zenekar tagjait is, hogy jöjjenek vért adni. Mindannyian nagyon pozitívan álltak az ötlethez – mesélte Jung Ferenc, a Discover Band énekese, az ötlet gazdája, aki fontosnak tartja, hogy vérével másoknak is segítsen.

Innentől már csak egy lépés volt, hogy ne csak a zenekar tagjait, de a rajongókat is arra buzdítsa, csatlakozzanak a példájához és legyenek véradók! Ez az első DiscoVéradás elnevezésű „akció” születésének története. Aki pedig október 31-ig vért ad a kórházban, lefotózza a véradás dátumát a véradó igazolványában és feltölti a képet a zenekar október 4-én közzétett posztja alá a közösségi oldalon, sorsoláson vesz részt, amelyen páros belépőt nyerhet a Discover Halloween bulira a Petőfi Kultúrtanszéken, amelyet október 31-én este tartanak. Ezen felül egy egyedi DiscoVér feliratú hűtőmágnest és más apróságokat is kap ajándékba.

- Az elmúlt évek alatt kialakult a rajongótáborunk és ha közülük csak 10-15 embert sikerül megszólítani és megnyerni ennek a nemes ügynek, már segítettünk – mondta Jung Ferenc péntek kora délután a kórház véradó állomásának várójában.

A DiscoVér első napja, mint később már látszott, sikeres volt: többen is elmentek vért adni, sokan először, de volt olyan is, akinek a 114. véradása volt a pénteki. Az október végi Halloween bulira egyébként várják a jelmezes partiarcokat, idén a vér lesz a téma, mehetnek a denevérek, a nővérek és más „véres” figurák, de persze a megszokott, hagyományos jelmezekbe öltözötteket sem fogják elküldeni.