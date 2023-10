Az utolsó ilyen örökbefogadási nap márciusban volt, melyre mi magunk is kilátogattunk. Jó volt látni a sok boldog kutyát és gazdát, akik a szemünk láttára leltek egymásra és szerencsére a szombati nap is hasonlóan telt. A délelőtt folyamán már nyolc kutya térhetett haza újdonsült gazdájával, de emellett az adományokból sem volt hiány, mert volt, aki ugyan kutyát nem fogadott örökbe, de annál több táppal támogatta az ASKA-t. Sőt, egy régi lakó, Bonifác is ellátogatott az örökbefogadási napra, akit a gazdái még tavaly fogadtak örökbe.

Fotó: Déri Brenda / FMH

A kenneleket pásztázva ismerős arcokra is leltünk, ott volt például az a 72 kutya, akiket nem olyan rég Pusztavámról mentettek ki az Állatmentők. A telephelyvezető, Molnár Tamásné Zsazsa szerint jól haladnak az állatok "rendbetételével", napról napra bátrabbak és nyugodtabbak és sokan már a simogatást is hagyják. Vannak azonban olyanok is, akik még orvosi ellátásra szorulnak, mert látássérültek vagy vakok lettek a borzalmas körülmények miatt. Őket jelenleg is az ASKA melletti állatkórházban kezelik.