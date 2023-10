Az arra járók láthatják, hogy a Koronás Parkkal szemben lévő buszmegállóhoz vezető, rossz állapotú járdát feltörték és zajlik a teljes felület rendbetétele majd aszfaltozása. A korábbi években megkezdett járdafelújítás fejeződik most be ezzel az itt lévő négyemeletes házaknál. Korábban minden évben egy-egy ház előtti járdaszakasz újult meg, most pedig a buszmegállóhoz vezető járda aszfaltozása is elkészül.

Amint Kovács Zsoltné, a körzet önkormányzati képviselője a feol érdeklődésére elmondta, – Itt egy hosszú ámentő útról van szó, amely a Szedres lakónegyed felé vezet, ahol szintén befejeződik a házak előtti összes járdaszakasz felújítása.

Ezen kívül a képviselő körzetében még az Ősz utca 3-5-7. előtt, valamint és az Ybl utcában is hasonló járdafelújítás zajlik, ugyancsak a Saára Gyula program keretében. Mint megtudtuk, az Ybl-szobor környezetét is rendezik, méltó környezetet kap a szobor.

Ezen felül már elkészült egy új, térköves járda a Jávor Ottó tér mellett: ezt a „csapást” az emberek gyakran használták, most már térköves járdán mehetnek itt.