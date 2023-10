2020-ban kezdődött a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia építkezése a Velencei-tó sukorói partszakaszán, melynek bokrétaünnepségére 2022 novemberében kerülhetett sor. A kivitelezés gőzerővel zajlik, melyről a napokban adott számot a kivitelezést végző West Hungária Bau Kft. (WHB). A kivitelező a nagyszabású projekt keretében közel 43 és fél milliárd forintból építi meg a kajak-kenu sportág világszínvonalú komplexumát, amely az olimpiai sportág utánpótlás nevelésének fő műhelyévé válik a közeljövőben. A Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok és harmincegyszeres világbajnok kajakozó nevével fémjelzett központ építése utolsó szakaszába léphetett, jól mutatja ezt a WHB Group legújabb közleménye is, mely szerint szeptember óta új, biometrikus beléptető rendszerrel működő beléptető kapu konténer szolgálja a biztonságot a területen. A kivitelező leírása szerint őrhelyiség tartozik a rendszerhez, valamint négy 3D biotermikus arcfelismerő azonosító eszköz. Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy hosszú, nyél formájú monitort, amely az arc irányába mutat, így végzi el az azonosítást. A beléptető rendszer a kapuba építve várja majd a látogatókat.

Mindemellett egy speciális, modern eszközt is telepítettek az Akadémián. A WHB még 2023 februárjában kötött szerződést egy, a kiemelkedő sporteredmények elérését segítő, magaslati levegőt szimuláló gépészeti berendezés telepítésére. Közleményük szerint ilyen működik már a finnországi Urhea Olimpiai Központban, amelyet meg is tekintettek a szakemberek, mielőtt Magyarországra hozták volna. A rendszertől sokat várnak, ugyanis az ígéretek szerint alkalmas a teljesítmény növelésére, továbbá segíti a regenerációt. „A magaslati levegős edzés javítja a fizikai teljesítményt azáltal, hogy fokozza az izomműködést és fokozza a szervezet oxigénszállítását és -felvételét. Azáltal, hogy a sportolók magaslati levegős szobákban éjszakáznak, és hetente 2-3 alkalommal edzenek hegyi magasságokban tengerszint felett, teljesítményüket jelentősen növelhetik” – írja a cég. Szabályozott magaslati körülményeket szimuláló levegővel ellátott rendszer működik majd az Akadémia nyolc kétfős lakóegységében, valamint egy tizenhat fős edzőteremben is. A rendszer telepítése, a tervek szerint, nemzetközi szintű edzési, fejlődési körülményeket teremt a sportolók számára.